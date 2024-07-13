多啦A夢展今起開放 大批市民及旅客「打卡」 旅遊業界料更多類似盛事可吸客 (14:18)

本報記者今早10時到場，免費開放的戶外展區已有數十市民在場，崔定邦及酒店業主聯會執行總幹事徐英偉於上午約11時亦現身展覽觀察。

主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，預計免費展區的入場人數或有數十萬，但要視乎天氣，至於收費展區則一小時約有3場參觀，受訪時近百人已參觀完，過程順利。不過，因場地及各項因素，暫不延長展期或加開場次，但展期結束時，若反應不錯會考慮移師海外；而利潤方面，目前估計可收回成本。

崔定邦指，平均一日內地有200團訪港，外地如東南亞、西方國家有幾十團，單計每日旅行團的人數，可近9000人，因旅行團只佔整體訪港旅客不足7%，故估計一個月內訪港旅客，有機會達到200至300萬。針對過夜旅客方面，他說需更多類似盛事，令遊客「玩足一日先走得甩」，延長逗留的時間，「沒買夠明天就再來、再走過、再買過」。

徐英偉則指，旅客訪港情況五六月較靜，不過七月旅客數字已見明顯上升，冀暑假期間增加類似的展覽吸引旅客，認為有一個主打的項目很重要，加上暑假期間家庭旅客比較多，是次多啦A夢的主題較適合一家大小，同時希望七八月旅客入住酒店的數字可達8至9成，回復以往旺季的水平，又指現時房間供應已開始緊張。

徐英偉亦指，見到商場有很多零售、餐飲聯乘展覽主題，希望未來有更多類似的主題可以聯乘，將盛事的主題帶到香港，令「人氣變成財氣」，是次的展覽亦較外地舉辦的規模更大，盼旅發局暑假期間多宣傳展覽，帶動更多旅客來港。

被問到內地「特種兵」風潮下，如何增加過夜旅客，徐舉例多啦A夢展覽至少會行半日，笑言「不可能你來到香港，半日內可以玩得完」，認為旅客這樣安排會「後悔」，然後會再安排下次訪港，「不過唔緊要，見到香港旅客去日本都四、五次」，多來亦無妨。

首批觀眾中，有移民美國20年的陳先生，一家五口特地從美國返港觀展，陳生說適逢小朋友暑假，在Instagram上見到相關資訊，故決定返港觀展。家中有百多個多啦A夢藏品的他說，今次購買周邊商品包括玩具、T恤等，共花約2000多元，又說他少時已經有收看，加上小朋友在美國，會開動畫給他們看，讓他們學習中文，形容多啦A夢是「集體回憶」。