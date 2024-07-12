翠屏邨老翁倒掛大廈外牆　救人街坊：人生最長20分鐘 (21:02)

報案人陸先生家住5樓，他說當時聽到有人叫救命，稱自己在7樓單位，請求幫忙報警。陸說自己見不到什麽事情，以為有老人家躺在床上動彈不得，他報警後上樓查看，遇見住6樓的朋友，朋友稱有老伯遇險，他隨即走上7樓，涉事單位當時沒有關木門，但鐵閘有上鎖，附近單位都無人在家。陸先生說他最終破門進事主單位，見事主一隻腳架在晾衣架上，十分危險，便馬上捉住他的腳並安慰他，同時大叫希望引起樓下街坊注意。

陸說，事主當時左腳小腿架在欄杆上，似乎骨折及有瘀血，其右腳撐住牆壁，一隻手捉住喉管，整個人倒掛窗外。他當時捉住事主，其後一名街坊上門嘗試幫忙，但因窗邊位置太窄，該名街坊都難以落手。陸安撫伯伯同時安撫自己，對他說：「伯伯，無事嘅，我哋之後可以飲茶」，在場警員亦稱欠他們一餐茶。消防其後到場，用繩結固定伯伯，「飛將軍」從8樓沿繩下降，用手捉住伯伯，將他送返回單位內。陸形容伯伯被救返單位時雙眼通紅，「對眼腫曬」，神智似乎不太清醒，可能倒吊了太久，有點迷糊。

陸先生說整個過程歷時約20分鐘，感覺是人生中最長的20分鐘，而且叫了很久都沒有其他街坊上門幫忙，當時有點心灰。他認為「救人，一係唔好救，救得就唔好諗」，過程中除了擔心伯伯跌下去，也擔心自己跌下去，但也不能想太多，只能盡力捉住對方，「同自己講一定得，堅持」。陸先生說，對於成功救人沒有特別心情，但希望待伯伯康復後可以履行承諾約對方飲茶。