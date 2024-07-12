警方打擊三合會壟斷飯盒生意行動　11人被捕 (19:02)

屯門警區反三合會行動組高級督察馬程浩表示，警方6月下旬發現屯門區內有不法分子用威嚇手段驅趕飯盒飯商，企圖壟斷區內地盤飯盒生意，增加收入來源。經部署，屯門警區反三合會行動組人員展開「池影」行動，本月派員喬裝飯盒商販，於屯門區內一個大型建築住宅外擺賣，進行搜證。直到昨日，警方連同食環署人員於該地盤外埋伏，等到時機成熟，於現場拘捕5男1女，涉嫌「自稱三合會會員」、「刑事恐嚇」、「串謀刑事恐嚇」及「無牌販賣」罪名。警員經進一步調查，於屯門區內多個地點進行突擊搜查，拘捕多5名與案有關男子。行動中，警方檢獲37個飯盒、167支飲品、大量發泡膠箱及餐牌等。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。警方亦希望藉此機會呼籲，如有任何商販或市民受懷疑三合會人士滋擾，應即時向警方舉報和提供資料，以將不法分子繩之於法。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，刑事恐嚇一經定罪，最高可被判囚5年，市民切勿以身試法。