羅淑佩：約380公屋戶未交申報表將發遷出通知書　上年度揭9宗公屋戶於內地或澳門有物業 (18:37)

羅淑佩指出，就2024/25年度，截至6月，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位已接近700個。另外，當局因查明濫用而於2023/24年度收回近2800個公屋單位，加上2022/23年度打濫收回的2200個單位，兩年度合共回收5000個單位，總數已等同興建一條中型屋邨。她形容成績得來不易，現無自滿或鬆懈空間，會繼續努力跟進租戶申報，包括審核及調查工作，在成功收回單位後即進行翻新工程，盡快把單位編配給輪候多年的申請人。

她提到，當局透過與土地註冊處建立資料比較及核對機制，在2023/24年度核對約88000萬個在公屋居住滿2至8年的租戶申報，亦為約15400個懷疑濫用公屋或虛報資料個案完成查冊及覆核，發現約630戶擁有香港住宅物業，其中190個單位已被收回。至於租戶隱瞞非本地資產方面，羅淑佩稱，最近已致函內地或澳門機構，收到回覆確定9個租戶在內地或澳門擁有住宅或商舖單位，超出申請公屋資格及違反入住公屋的條件，當中有部分單位已被收回。

對於有意見認為有濫用公屋而被法院定罪的個案刑罰較輕，羅淑佩表示，從法例來說刑罰其實不輕，盼望隨着社會對打擊濫用公屋的共識更加清晰強烈，判刑也會反映案情的嚴重性。她又透露，正積極籌備「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報而使房屋署成功收回被濫用的公屋單位的實名舉報人士提供獎賞，一有詳情會公布。

羅淑佩：有信心公屋輪時間能於2026/27年度回落到4.5年

公屋輪候時間方面，羅淑佩形容目前房委會的建造工程進度理想，大型公屋項目如大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨一期合共8923個單位相繼於2023/24年度落成，而業旺邨二期約2600個單位將於2024/25年度落成，又說「公屋提前上樓計劃」推展順利。她表示，當局「三管齊下」增加公屋單位，措施已逐步看見成果，形容公屋輪候時間長期下降趨勢已形成，有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到4.5年的承諾能夠兌現。

她又說，鼓勵年輕人力爭上游，不要依賴出租公屋而寧願「躺平」，亦不要讓公屋或者資助出售房屋的入息限額限制他們生涯規劃，未來會積極考慮推出措施，協助青年購買資助出售房屋，會小心研究「青年未來置業儲蓄計劃」的可行性及細節。