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男警涉非禮7歲女童判囚9個月　官斥知法犯法不可原諒 (17:26)

35歲已婚男警涉藉檢查煤氣為由，進入鄰居單位摸7歲女童胸部及下體，受審後被裁定非禮罪成。案件今（12日）於粉嶺裁判法院判刑，心理創傷報告指事主發夢到被告變成惡魔捉拿她，又常感到下陰痕癢。裁判官水佳麗斥被告身為警員知法犯法，嚴重違反誠信，兩人相差28歲，被告把握機會在女童無人陪伴時犯案，可能對其造成終生的影響，行為不可以被原諒，亦看不見任何減刑因素，終判囚9個月。

辯求求情指，被告梁桂鋒育有兩名年幼兒子，是家庭的經濟支柱，案發時在憂慮幼子健康的情况下，行為出現單一性的偏差，相信重犯機會不大，他承諾日後會守法，望法庭予以輕判。

水官判刑指，被告經審訊後被定罪，背景報告顯示被告仍然否認控罪，毫無悔意。而X的心理創傷報告指，X對事件感到震驚，表示從未想像向相熟鄰居求助時會被侵犯，又在得知被告是警察後，不解為何理應值得信賴的人會傷害她，對陌生男性感到恐懼。水官指，X尚未接受性教育，批評被告的行為剝奪X以正常途徑認識性的機會。

創傷報告亦顯示，X在案發後變得情緒化，在搬家後得以緩和，但對於到法庭作供感到有壓力。X亦認為「畀變態佬摸好醜怪」，不敢向朋友透露，又經常感到下陰痕癢，要以長時間沖洗；報告建議X日後接受心理治療。辯方求情時稱X的創傷隨時間得以修復，相信情况可控。水官對此不敢抱樂觀的態度，指恐怕事件令X對兩性關係的看法扭曲、日後難以相信異性。

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