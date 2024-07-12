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法律系女生暴動罪脫律政司上訴得直　判辭稱原審無考慮環境證供「疊加效應」 (16:47)

2019年8月31日港島區衝突，法律系女生經審訊後裁定暴動及藏武罪脫。律政司申請案件呈述上訴，上訴庭裁定律政司上訴得直，下令撤銷暴動罪的無罪裁決，發還原審法官處理。上訴庭今（12日）頒判辭指，女生管有行山杖和雨傘，其背囊亦搜出護膝等物品，可以用於肢體碰撞。上訴庭認為，原審法官沒有考慮環境證供的「疊加效應」，原審無罪判決有違常理。

答辯人湯嘉欣被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，原審法官李俊文裁定她兩罪不成立。律政司就兩罪申請案件呈述上訴，上訴庭早前批准律政司就暴動罪上訴，但駁回藏武罪的上訴。

上訴庭在判辭表示，警方水炮車當晚近8時沿軒尼詩道掃蕩，近千名示威者沿灣仔道從安樂里逃跑，答辯人採用同一方向行走。此外，答辯人身上管有行山杖和雨傘，顯然與和平示威不符，她的背囊被搜出護膝、護臂、頭盔、護目鏡等物品，預期可以用於肢體碰撞。

上訴庭認為，答辯人面對上述環境證供，有壓倒性的「疊加效應」，惟原審法官裁決時無作考慮。上訴庭裁定原審沒有正確分析證供，忽視應被考慮的因素，原審的暴動罪脫裁決有悖常理。

至於藏武罪，原審法官指女警在答辯人身上搜出雷射筆後，沒有跟進查問，女警的證供存在疑點，裁定答辯人罪脫。律政司質疑原審裁決理由牽強，惟上訴庭表示，原審法官有機會耳聞目睹證人作供舉止，有事實裁斷的優勢，判斷證人可信性。上訴庭強調，案件呈述上訴只限於一定範疇的情况，不會褫奪原審法官衡量證供的獨有職能，故駁回律政司就藏武罪的上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 暴動罪

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