明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會倡以出租車許可證為規管網約車起點　競委會：行業成功有賴市場競爭 (16:46)

政府早前向立法會提交規管網約車平台研究結果，目標2025年制定立法建議。消委會表示，認同透過法例明確地規管網約平台公司，建議政府可透過利用現時由運輸署長發出、仍有餘額的1500個私家服務出租汽車許可證為起點，並監管相關平台、車輛及司機三方，以前瞻性及保障消費者利益的角度制定合適的政策。競委會則稱，樂見運輸及物流局正研究規管在香港提供網約出租汽車服務的平台，指出各行業的成功有賴於市場競爭來提高效率和加強創新，認為相關原則同樣適用於網約出租車服務，使其能在點對點運輸服務市場上，與的士公平競爭。

消委會回覆查詢時表示，規管網約平台公司有助進一步開放市場，推動公平競爭，同時讓市民有多元化和安心的選擇，期望政府參考其他司法管轄區的經驗，結合本地市場的現况，建立一個完善的立法框架，包括消費者保障、數據透明度、車資計算、評分及投訴機制、保險要求、司機年資及健康狀况、培訓參與等。消委會亦稱，歡迎政府就規管網約平台進行後續研究和諮詢，亦期望當局能從多方面審慎評估不同營運模式的可行性。

消委會又表示，一直密切留意香港個人化點對點交通服務的發展，及市民不斷變化的出行需要，樂見政府正積極引入的士車隊制度，期望能提供便利的網約渠道、更清晰和合理的收費，改善過往出現「揀客拒載」態度欠佳的情况，希望政府可密切監察車隊表現和收集市民意見。

競委會：應確保消費者和司機享有不同選擇

競委會認為，政府最終採取的方案，要考慮到具競爭性的市場有較佳的調節能力，應盡量借助市場力量，鼓勵業界以最佳價格提供最優質的服務，亦要確保消費者和司機享有不同選擇，並應考慮網約出租車平台在點對點運輸服務市場上，可發揮的重要功能，及其對不同持分者的影響。

相關字詞﹕編輯推介 網約車平台 消委會 競委會

上 / 下一篇新聞