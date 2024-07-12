消委會倡以出租車許可證為規管網約車起點　競委會：行業成功有賴市場競爭 (16:46)

消委會回覆查詢時表示，規管網約平台公司有助進一步開放市場，推動公平競爭，同時讓市民有多元化和安心的選擇，期望政府參考其他司法管轄區的經驗，結合本地市場的現况，建立一個完善的立法框架，包括消費者保障、數據透明度、車資計算、評分及投訴機制、保險要求、司機年資及健康狀况、培訓參與等。消委會亦稱，歡迎政府就規管網約平台進行後續研究和諮詢，亦期望當局能從多方面審慎評估不同營運模式的可行性。

消委會又表示，一直密切留意香港個人化點對點交通服務的發展，及市民不斷變化的出行需要，樂見政府正積極引入的士車隊制度，期望能提供便利的網約渠道、更清晰和合理的收費，改善過往出現「揀客拒載」態度欠佳的情况，希望政府可密切監察車隊表現和收集市民意見。

競委會：應確保消費者和司機享有不同選擇

競委會認為，政府最終採取的方案，要考慮到具競爭性的市場有較佳的調節能力，應盡量借助市場力量，鼓勵業界以最佳價格提供最優質的服務，亦要確保消費者和司機享有不同選擇，並應考慮網約出租車平台在點對點運輸服務市場上，可發揮的重要功能，及其對不同持分者的影響。