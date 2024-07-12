偽冒財務中介收借貸「手續費」及「保證金」涉款970萬　警拘七人 (16:44)

灣仔警區總督察（刑事）荀寶珍表示，涉案虛假財務中介公司位於銅鑼灣駱克道一棟商業大廈內，至今警方共收到13名事主報案，牽涉總損失逾970萬元。行動中，警方成功搗破涉案詐騙集團，拘捕6男1女，包括主腦及成員，介乎26歲至72歲，大部分為本地人，報稱無業、藍領、部分人有三合會背景。其中兩名骨幹成員目前仍被扣查，其他人已獲准保釋候查。

灣仔警區重案組高級督察陳敬樂指，警方本年6月中陸續收到報案，據事主稱，他們今年2月至5月收到聲稱來自各大銀行職員的來電，推銷低息貸款，當事主表示有興趣，便再收到涉案中介公司職員來電，指收到有關銀行轉介，受委託處理貸款申請。其後，該些假中介職員會以不同藉口，例如保證金、資產審查、還清舊債、提高信貸評級等等，要求事主預先支付大額款項，有些事主不能承擔，就被慫恿到「財仔」借上借，甚至將個人物業作按揭。

陳敬樂表示，詐騙集團部署及分工精密，他們預先登記假公司，租用短期辦公室，誘使事主見面，以虛假借貸合約進一步騙取事主信心，向他們收取現金，指示受害人轉賬到傀儡戶口。為爭取時間逃走，集團會吩咐事主等消息，當事主發現被騙，詐騙集團已經搬離寫字樓。

警方經調查，迅速鎖定7人身份及找出他們藏身地點，並得知涉案人士的分工，其中兩名骨幹成員用假名在假中介公司接見事主，負責收錢；一人為公司登記人及租客；一人為傀儡戶口持有人；另外3人為詐騙電話登記人。警方於7人的住所起回涉案電話、犯案時穿著的衣服、使用的八達通、大量貴重財物包括名貴手袋、珠寶首飾等，亦於部分人身上起回收取騙款的銀行卡。

至於本案13名事主介乎26歲至73歲，分別任職公司老闆、專業人士、藍領、退休人士等，事主分別因公司周轉困難、供養子女去外國讀書等而打算借貸，部分人本身已經負債纍纍，今次受騙後更是雪上加霜。今次案件中，損失最多的一名事主被騙190萬元。

荀寶珍稱「借錢要畀錢，聽到即刻閃」，市民借貸前應上網了解持牌財務公司名單，勿輕信來電者片面之詞，應主動致電查證。若有人懷疑自己受上述詐騙集團欺騙，可致電69212160聯絡灣仔警區重案組第一隊。