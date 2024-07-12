林世雄：有信心今屆立法會內處理網約車平台規管 (12:52)

運輸署今年稍後開始調查乘客需求及轉變，預計一年內完成，運輸署長李頌恩表示，會收集量化數據及市民意見，並會到旅遊及載客熱點做實體調查，例如觀察市民是否很快可上車等，亦會研究乘客選擇網約車或是隨街截車的取向，並分析的士車隊網約數據等。

議員陳紹雄稱，政府未有在文件清晰說明會否發出新牌照，憂慮日後如果只作規管而不發新牌，或會扼殺網約車的生存空間。林世雄表示，目前最重要工作是規管平台，當局會同步開展對個人化點對點服務需求供求方面的分析研究， 強調過程中會「聽意見、睇數據」。

另外，實政圓桌議員田北辰提出，應要求所有的士及出租車安裝閉路電視，並設統一投訴機制由政府處理，若某個網約平台收得較多投訴，就不應獲續牌。林世雄回應說，政府正就強制於的士車廂安裝攝錄系統進行可行性研究，承諾今年底到立法會諮詢。李頌恩則說，當局已到澳門交流視察，今年內會諮詢業界。

林世雄於開場發言時強調，政府立場非常清晰，就是以市民的利益為依歸，首要考慮保障市民權益，及運輸業的整體健康持續發展，而不可只顧及個別行業的利益，稱絕不認同政府偏幫的士業界的說法。他亦說，政府對於提升個人化點對點交通服務、善用科技包括提供網約服務等持開放態度。