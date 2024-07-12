多啦A夢展明起開放　星光大道實施人流管制 (12:47)

展覽分為收費及免費展區，位於尖沙咀海傍及星光大道一帶的免費展區，包括「100%多啦A夢戶外展區」及「100%星光大道」，前者只限持票或已預約人士參觀。

免費展區人流管制在早上10時至晚上10時生效，市民如需通過，可從星光大道尖東段、鄰近麥兜銅像的位置進入，循梳士巴利花園近金像獎女神銅像位置離開。

展覽主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫說，入場人數「遲啲有數字才知道」，冀為市民帶來愉快體驗，至於會否再延長收費區域的展期則要視乎人手及檔期等因素，但之後會在昂坪及不同地鐵站，放置約20多個雕塑，讓市民「不用一定要迫一個地方」。至於惡劣天氣的安排方面，會按相關規定去做，如有需要會暫時關閉，並通知市民。

戶外展區有34個動漫多啦A夢、10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，星光大道展區內則有多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道有陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌。

收費展區位於K11 Musea 6樓，由明日起開放至8月18日，展區有「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及「100%多啦A夢空中樂園」，前者將獨家放映日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」，為香港度身訂造的原創短篇動畫；後者則展示36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，包括蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。

收費展區門票已售完，戶外展區首周預約已停止登記，市民可在下周二在網上預約參觀，星光大道展區則無需預約。另外，繼5月的多啦A夢無人機表演後，主辦單位會在7月20日再次舉辦，地點會移至星光大道近尖東海域上空。