屠龍小隊案控方質疑被告受私刑後上庭未即時投訴　被告稱怕遭報復　 (12:42)

被告李家田續自辯，並接受控方盤問。控方大律師周凱靈指出，2020年6月11日李在家中被捕，兩天後被解押上裁判法院提堂，惟李沒有指示律師向法庭投訴警察襲擊他。李解釋，因為他不信任代表他的當值律師，加上他擔心一旦說出口，日後會遭警方報復。李至現在仍擔心會被報復，但因為想公開警方所為及相信法庭的公義，故說出被襲經過。

同年6月19日，李透過私狀向裁判官指稱他曾被警員掌摑、踢腰、行水刑及被熱水淋下體等對待，要求到醫院驗傷。惟周質疑，當日警員記錄李就要否就醫，表示「暫時唔駛，有需要先睇」。李不同意警員的記錄，指對方是自問自答下所寫，但同意當日他沒有到醫院驗傷。

李亦指他不會每次都響應參與屠龍小隊的示威活動，他曾大約10次推搪屠龍小隊的活動，即使他曾應號召參與共10次遊行，但均在場觀察，沒有參與隊員的堵路及投擲汽油彈行為。周問及會否有隊員埋怨李所為，「我哋去，你又唔去；我哋掟汽油彈，你又唔掟」，李指沒有隊員埋怨過他。周又問「黃振強容許你咁做，但都對你金錢上有求必應？」李表示同意。

周指李擁有兩個Telegram帳戶，分別是「I am reinforce jr」及「john lemon」，並問到帳戶名字的由來。李稱前者源於日本動畫「高達」內一部戰艦的名稱，周續問「戰艦係打外敵，定打革命？」李稱「打外敵」及該戰艦「係幫助國家嘅」。李又指，取名「john lemon」是致敬Beatles成員John Lennon，因為他喜歡對方宣揚和平的理念，以及他喜歡「高達」，因為該動畫主題是宣傳反戰。