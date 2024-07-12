警新界南總區首5月錄逾3600宗騙案 較同期上升3.5% (09:43)

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君表示，新界南總區人口約170萬，佔全港人口近四分之一，為人口第二多之總區，公屋住戶佔近35%。今年首5個月，新界南總區錄得3603宗詐騙案，佔全區整體罪案約47.9%，對比上年同期騙案宗數增加約3.5%。詐騙案金錢損失則由上年同期5.17億元上升到6.47億元，增加約25%。其中公屋住戶受騙案件共1489宗，佔整體受害人約四成，損失達1.6億元。統計發現，網上購物、投資、社交帳戶騎劫、求職和電話騙案依次屬公屋住戶最常受害的騙案類型，其中投資騙案的損失金額佔總損失近五成。

居住於沙田區公屋的謝女士於今年6月初受騙，她表示接到假扮放貸人員的電話，被低息貸款吸引而誤墮騙局。騙徒以收取保證金爲由，先騙取謝女士1萬元，其後又以追加貸款爲由再騙2萬元，更準備虛假合同、支票，又假扮會計部、安全部等多重身份取得其信任，案件持續近一個月。謝女士直至6月底對方失蹤才發現受騙而報警。

警方會將印有近期公屋住戶較常中招的四類騙案的防騙傳單，於7月20日前投入區內26萬戶公屋的信箱，冀令防騙息入屋，其後安排「防騙宣傳車」從7月20日起兩個周末駛入多人居住且騙案發生的屋邨舉辦嘉年華活動。另於8月下旬至9月下旬繁忙或下班時間，在屋邨人流較多地點設置資訊站派發防騙紀念品。