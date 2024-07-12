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藍田私家車高速駛過斑馬線　兩男女涉危駕被捕 (00:07)

日前網上流傳一段車Cam片段，見到一輛白色私家車高速駛過斑馬線，差點撞到一名身穿反光衣、拿著指示牌的學校交通督導員，當時附近有不少學童等過馬路。警方調查後拘捕一男一女，涉嫌危險駕駛等罪，其中男子涉為「學神」。據悉，事發時兩人均身處車內，警方正調查事發時誰負責駕駛涉案車輛。

警方表示，留意到有關網上片段，事發於本月8日上午約8時16分，一輛白色私家車沿藍田安田街往平田邨方向行駛，駛近安田街18號一斑馬線時，該私家車未有理會一名學校交通督導員的停車指示，以高速於該督導員身旁駛過斑馬線，其後離去。警方調查後確認事件中沒有人受傷。東九龍總區交通部調查及支援組人員跟進事件，昨午（11日）在九龍城區拘捕一名28歲姓葉男子及一名30歲姓付女子，涉嫌危險駕駛。該名男子更涉嫌違反3項學習駕駛執照條件及沒有第三者保險而使用車輛被捕，兩人現正被扣留調查。

警方呼籲，道路使用者，無論司機或者行人，應該留意四周環境情况，並應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁3年，罰款港幣2.5萬元及停牌2年。

相關字詞﹕危險駕駛

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