謝展寰訪問北京向夏寶龍匯報最新工作 獲對方充分肯定 (23:51)

環境及生態局長謝展寰今日（11日）展開北京訪問行程，拜會國務院港澳事務辦公室、國家生態環境部和國家能源局。謝展寰向國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍匯報環境及生態局在多個範疇的最新工作情況，包括邁向「雙碳」目標、綠色轉型機遇、環境保護、生態保育、低碳能源、漁農業發展、環境衞生及食物安全等。夏主任表示環境及生態局很多工作都是老百姓關心的事宜，他對局方的工作給予充分的肯定。
謝展寰感謝夏主任的鼓勵。他表示，邁向碳中和已經成為全球共識，很多國家和地區都在綠色轉型中，香港可以把握機遇，與其他粵港澳大灣區（大灣區）城市優勢互補，共同開發綠色能源和發展綠色產業，支援香港和大灣區城市高質量發展，推動資源循環，打造「無廢灣區」，以及邁向碳中和。
謝展寰與國家生態環境部與部長黃潤秋會面時，就多個生態及環保議題及相關工作深入交流。謝展寰在會面中表示，香港特別行政區會繼續努力在環境和生態各方面推進綠色低碳發展、環境污染防治，以及提升生態系統多樣性、穩定性及持續性，並持續運用香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，更積極融入國家發展大局，推進大灣區的生態文明建設。
謝下午到訪國家能源局，與副局長任京東會面，就推動內地與香港能源合作、支持香港能源綠色低碳轉型等相關議題交換意見。他欣悉國家能源局已推出國家綠色電力證書核發交易系統，並已順利上線運行。香港會研究利用這方面的機遇，以助綠色金融和綠色認證發展。
謝展寰將於明日（12日）繼續在北京的訪問行程。
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