謝展寰訪問北京向夏寶龍匯報最新工作 獲對方充分肯定 (23:51)

謝展寰感謝夏主任的鼓勵。他表示，邁向碳中和已經成為全球共識，很多國家和地區都在綠色轉型中，香港可以把握機遇，與其他粵港澳大灣區（大灣區）城市優勢互補，共同開發綠色能源和發展綠色產業，支援香港和大灣區城市高質量發展，推動資源循環，打造「無廢灣區」，以及邁向碳中和。

謝展寰與國家生態環境部與部長黃潤秋會面時，就多個生態及環保議題及相關工作深入交流。謝展寰在會面中表示，香港特別行政區會繼續努力在環境和生態各方面推進綠色低碳發展、環境污染防治，以及提升生態系統多樣性、穩定性及持續性，並持續運用香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，更積極融入國家發展大局，推進大灣區的生態文明建設。

謝下午到訪國家能源局，與副局長任京東會面，就推動內地與香港能源合作、支持香港能源綠色低碳轉型等相關議題交換意見。他欣悉國家能源局已推出國家綠色電力證書核發交易系統，並已順利上線運行。香港會研究利用這方面的機遇，以助綠色金融和綠色認證發展。

謝展寰將於明日（12日）繼續在北京的訪問行程。