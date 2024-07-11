國家環境及生態專家與發展局就交椅洲人工島填海環境影響評估工作交流：已平衡發展與保育需要 (22:01)

政府表示，雖然填海工程不會加劇氣候變化，氣候變化因此不屬於法定環境影響評估的範疇，但由於人工島抗禦氣候變化的能力確實是大眾所關心的議題，所以亦特別提出在今日的交流會上進行討論。政府引述專家認為，交椅洲人工島的填海環評報告平衡發展與保育的需要，評估科學合理並涵蓋不同方面，採取先進的環保措施，透過香港嚴格制度審批填海項目，體現建設生態文明的理念。

政府又表示，內地專家團成員包括中國工程院院士、中國環境科學研究院環境基準與風險評估國家重點實驗室主任吳豐昌、自然資源部第三海洋研究所原所長余興光及生態環境部國家海洋環境監測中心原主任關道明。交椅洲人工島獨立專家小組及研究團隊專家顧問團成員亦有參與交流會，包括澳門科技大學校長李行偉、都會大學科學技術學院教授譚鳳儀、浸會大學生物系副系主任邱建文和香港生態協會創辦人蘇毅雄。