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男子涉工廈獨留鬆獅狗至死　判囚4周　官斥不負責任 (18:39)

男子原本和女友撫養9歲鬆獅狗女，兩人分手後，男子獨自在工廈養狗。不料單位傳出惡臭，保安發現狗女已死亡，狗隻屍體早已腐化。男子今（11日）於西九龍裁判法院承認「放置腐肉及發出惡臭的物品在私人財產上」罪，判囚4星期。裁判官表示，法庭處理無數案件，本案非常惡劣和令人感覺不快，強烈懷疑應該控告更重的殘酷對待動物罪。裁判官斥被告明知狗隻死去，卻無做任何事情，任由狗隻孤獨病死，行為極不負責任。

被告余凱杰（31歲）親自求情，指後悔令狗隻去世。裁判官溫紹明質疑，不相信有人在單位遺留狗屍，「反而相信佢未死之前，你已經唔理佢死活，任由佢腐化」。被告否認無理會狗隻，溫官再質疑「你有病自己會否睇醫生？明知有病，唔帶佢睇醫生，係咪害死佢啊，咁同虐待有無分別？」

溫官關注，本案控罪主要處理公共衛生問題，控方好像「夾硬」控告不符立法原意的控罪。控方解釋，涉事狗屍已腐化，無法驗出死因，亦無證據支持狗隻如何死亡。溫官稱「我明嘅，但好無奈」，控方以現時控罪提控，是「無辦法之中的一個選項」。

案情指，被告和女友交往時共同養狗，女友為登記狗主。兩人分手之後，被告獨自養狗。2024年1月15日早上，工廈保安發現單位傳出惡臭，破門發現洗手間有一具瘦小的狗屍體。已腐化的狗屍餘下皮毛，皮膚猶如乾身的皮革，無法驗出軟組織。

保安聯絡「毛孩關愛組」義工檢驗晶片，並透過漁護署識別狗主，被告女友不久報警。被告警誡下表示，一年前將狗隻放在單位，而狗隻逝世前兩日無法進食，「相信佢係病死」。被告承認於空置工廈單位養狗，約於2023年11月發現狗隻無胃口，但無帶狗看獸醫，最終發現狗隻去世。

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