六旬保安接種科興後身亡　死因庭栽事主死於自然 (18:16)

事主曾慶城（終年62歲）於2021年8月6日在黃家倫醫師的私人診所接種第二劑科興疫苗，在診所沒有任何異常。翌日事主感疲倦及呼吸困難，昏迷後送往北大嶼山醫院，經急救及多次電擊搶救後無效身亡。報告指，事主死因為冠狀動脈粥樣硬化閉塞。早前證供提及，事主患有糖尿病7年，需接受最高劑量的口服藥治療，但拒絕胰島素注射。

裁判官提出3個死亡結論予陪審團選擇，如陪審團裁定，事主因為注射疫苗後引發過敏反應，造成急性冠狀動脈症候群，可裁定為「死於意外」；如陪審團裁定，事主死亡屬自身冠狀動脈疾病，死亡結論則為「死於自然」。官續指，如果陪審團認為沒有足夠證據作出判斷，可作出「存疑裁決」。

陪審團經商議後，以大比數裁定事主死於自然，認為死因為室性心律不正（頑固性心室顫動）。陪審團建議，所有接種疫苗機構要在提供疫苗注射前，查閱接種人士病歷，尤其是長期病患者，可透過E健康查閱其病史，或在注射前為他們檢查。

事主兒子曾智雅表示尊重法庭裁決，但仍不會排除事件跟疫苗有關。他指若有機會或找到新資訊會再訴諸法律。曾亦表示會向衛生署提出索取有關父親的疫苗事故評估報告細節的要求，包括如何評級及釐定相關的因果關係。