會計公司誘騙他人入股兼訛稱可申內地「資助」　警拘6人涉款400萬 (18:00)

警方指，於本月9日及10日在上水、大埔、香港仔及荃灣拘捕4男2女，被捕人士年齡介乎28歲至51歲，被捕人分別報稱為商人、會計師、補習教師、公司秘書及顧問。其中一名被捕人另涉非禮罪。據悉，有兩名投資者與集團成員開會期間，被人觸摸臀部及胸部。

西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，犯罪集團先開設商會，舉辦商務交流活動，吸引事主加入。騙徒又聲稱與內地相關單位有緊密來往，可提供第一手投資消息。犯罪集團又成立兩間本地會計公司，聲稱兩間會計公司將取代現時四大會計師事務所，同時以提供高額回報招徠，邀請他們投資兩間會計公司。案中事主其後簽署入股協議，轉帳10萬至40萬不等的入股費用，成為公司股東。

警方又指，當事主成為股東後，集團成員以佣金利誘事主以公司名義，游說本地科研公司於內地開設分公司，並稱可向內地政府申請科技資助，獲取最高600萬元現金資助。有科研公司誤信之下，繳付6萬至25萬不等的費用，但無論負責招攬的股東和科技公司均從未獲得任何資助、佣金及回報。警方發現，集團透過其操控的戶口收取相關「入股費用」及「資助基金申請費用」後，會以支票方式提走款額。

警方發現，涉案會計公司辦公室位於中上環及荃灣，兩間會計公司有實際業務，包括為公司註冊及核數，犯罪集團開設至少9間空殼公司，又其中兩名成員為持牌會計師。部分集團成員則在會計公司擔任董事及職員，以實際業務掩飾詐騙活動。據了解，涉案商會有註冊，事主要支付入會費加入，該商會有數十名會員。