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海關截空運日本貨物檢值1300萬走私黃金 (16:41)

海關在一批出口往日本的屏幕分離器內檢獲21.7公斤走私黃金，市值1300萬，估計可以逃避當地稅款約130萬，海關將調查黃金來源，黃金純度亦有待化驗。據了解，機器產自內地，相信有不法分子在本地加工，將黃金倒模成金屬片及製作組件。

海關機場科空運貨物第三組督察林嘉欣表示，本月3日凌晨鎖定一批擬空運往日本的空運貨物，貨物包括8個紙箱、共重120公斤。關員經X光化驗後，指每個紙箱分別載有4部外表相約的屏幕分離器，其外殼完整和新淨，但部分組件密度異常高，拆開機器後發現變壓器內連接電線的金屬片厚度不一，關員比對該34塊E形金屬片，發現手感有異，其中15塊金屬片比其他金屬片重逾5倍，懷疑金屬片曾被加工，刮開表面塗層及剪開金屬片後，發現其內層由懷疑黃金鑄造而成。海關最終在32部屏幕分離器內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造成的金屬片，是首宗同類案件。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組署理高級調查主任周俊雄表示，有關貨物由境外公司委託本地物流公司付運往日本，估計為逃避當地關稅，即貨值一成約130萬元，至於黃金來源有待調查。本港無須就出口黃金徵稅，但註冊商戶要向海關登記貴金屬買賣。

周稱，不法分子費盡心思收藏黃金，但手法粗疏，指屏幕分離器可以輕易在網購平台購入，價格並不昂貴，以高成本將價值低的機器運往日本已引起懷疑，而變壓器以電壓220伏特運作，與日本電壓不同，亦同樣引起海關懷疑。周稱，海關徵詢學者意見後知悉黃金不能被磁石吸引，如以黃金作為變壓器物料，變壓器將不能正常運作。

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