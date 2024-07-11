都大進修學院今年入學申請較去年多一成　內地生申請增 (16:55)

對於本港適齡學童人口下跌，曾德源指必然影響收生，但認為2023年「最低谷」時期已過，倘沒有特別因素，相信學生人數將穩步恢復。至於會否增設課程，他說仍需觀察，倘未來學生人數穩步上升至2031年，學院未來兩年亦將陸續推出新課程。

招聘教師方面，曾德源承認較以往困難，稱申請人數儘管與相若，但最終老師未必「take offer (接受工作取錄）」，因受人口老化等因素影響，整體教師人數減少，同時「每間院校都爭住要人」；又稱學界中，普遍較難招聘語文科老師。

曾德源指，近年愈來愈多內地生喜歡來港就讀副學士及高級文憑等課程，主要來自鄰近廣東省、山東及浙江等地。他指內地生絕多選擇留港升學，當中該校工商管理、創意文化及媒體實務等高級文憑課程較受內地生歡迎；又認為本港欲發展成國際教育樞紐，可考慮放寬專上學院非本地生收生限額。他指，現時課室及教材語言仍以英語為主，並不會特別因內地生而作調整。

被問到航空及酒店業等行業均參與輸入勞工計劃，會否擔心對本地生造成競爭時，曾德源稱本地眾多行業人手空缺，需求仍然很大，且該校不少畢業生大多選擇繼續升學，並不擔心外勞影響學生就業。

LiPACE 新學年開辦15個全日制高級文憑（HD）及2個全日制文憑及應用教育文憑課程。當中7個高級文憑課程屬「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」，包括醫療護理、工程學（土木工程）、旅遊及航空業以及旅遊及款待業，合共560個資助學額。曾德源介紹指，健康及分子檢測高級文憑可培育生命科學等科研人才，有助驗出發病前的潛在基因問題。該課程講師余建邦稱，課程去年首屆招生，現有27人修讀課程，當中1人在中科院及8人到華大基因等公司實習。