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田北辰：強制舉報虐兒法案委員會「唔摻我玩」　梁子穎：有心應一齊討論 (16:46)

立法會三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，實政圓桌田北辰打算提出修正案建議提高罰則至監禁1年，由於政府提出的修正案獲通過，田未能動議其修正案。田北辰於全體委員會審議階段時提到，自己有報名參加法案委員會，但未能加入，「我係想入個法案委員會，佢唔摻我玩啫！」有法案委員會成員則與田辯論，強調法案委員會歡迎議員表達意見。

工聯會梁子穎亦回應指，不認同田北辰說法，他以議員林素蔚為例，指林亦非法案委員會委員，但依然「坐足」9次會議並參與逐條審議階段，「如果田北辰議員係有心做好呢件事，其實佢可以加入法案委員會一齊去討論」。議員江玉歡說，田北辰「冇摻佢玩」的說法不公平，反問委員會有哪一次會議不歡迎非委員表達意見。

田北辰之後再表示，感覺實施愛國者治港以來，今日是立法會第一次真正有「激辯」，「立法會唔係政府話乜就乜，我希望所有市民至少都覺得呢樣嘢值回票價啦 」。田亦坦言已預計其修正案未能獲通過，但認為真相越辯越明。

法律界議員林新強則稱本不打算發言，但認為今日的辯論精彩，慶幸自己作為其中一名議員，可在社會發揮很大作用，又笑說現時流行調解，「大家辯論得咁激，係咪應該諗諗坐低飲杯茶、食個包」。

翻查《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會會議紀錄，委員會於去年7月25日舉起首次會議，過去近1年間共舉行9次會議，其中田北辰共列席4次、林素蔚則列席7次。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 強制舉報虐待兒童 田北辰

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