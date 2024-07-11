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男董事訛稱六親友為僱員騙抗疫基金津貼　七人判囚13至29個月 (15:11)

政府疫情期間在「防疫抗疫基金」下推出津貼資助旅遊業，「愛．酒店」男董事招攬6名親友訛稱他們為公司僱員，詐騙津貼共38萬元。男董事早前承認5項串謀詐騙罪，其餘被告經審訊後各被裁定1項串謀詐騙罪成，全部人今（11日）在區院被判監13至29個月。法官張潔宜指本案涉及一些非行業僱員詐騙政府，若計劃得逞會衝擊資助制度和浪費公帑。

被告為吳卓然、吳浩然、郭麗珍、陳祉旻、趙紫棋（又名趙梓淇）、梁啟明及黃愷，年齡介乎27至61歲。其中吳卓然和吳浩然為兄弟，郭麗珍是二人母親，案發日期介乎2020年4月18日至5月13日。控方案情顯示，吳卓然是「愛．酒店有限公司」的董事，涉案支援計劃由關愛基金撥款，符合資格的旅行代理商和僱員可獲津貼，僱員亦不能自行申請；審計及核數職員指「愛．酒店」沒有職員，職員成本為零。

辯方求情指吳卓然為案中唯一認罪被告，顯示一定悔意，辯方並説涉案38萬元不算多、維持時間不長，政府並無實際損失。法官判刑指本案涉串謀犯罪，被告曾使用與事實不符的文件，開初已存心詐騙政府，吳卓然有主導角色，是「愛．酒店」唯一負責人，由他提供酒店的強積金紀錄和其他相關文件。

法官續指，吳浩然與吳卓然達成非法協議，在掌握他人資料後交予後者，擔當同樣重要角色，其他被告則較被動，主要在申請表上簽署，但案件仍有一定程度計劃。法官接納犯案過程約一個月，當中不涉跨境犯罪，最終判吳卓然監禁17個月；吳浩然囚29個月；趙紫棋囚13個月；其餘4名被告各囚14個月，有被告因背景良好和參與義工服務獲1至2個月減刑。

相關字詞﹕編輯推介 防疫抗疫基金 法庭

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