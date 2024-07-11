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屠龍小隊被告認參與逾10次行動　稱記錄片工作只涉訪問大綱 (15:07)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今（11日）在高院步入第51天審訊。被告李家田早前供稱為取材拍攝紀錄片，而沒有退出「屠龍」群組。控方今盤問李家田時，關注其紀錄片工作進度，並詢問他在示威現場的角色；李承認自己曾參與超過10次屠龍小隊的行動，而除了庭上展示的訪問大綱外，沒有做過其他工作，亦未曾訪問示威者的感受。控方質疑李「兩手揈揈」在現場，純粹以雙眼吸取畫面取材的說法。

第3被告嚴文謙的辯方大律師梁鴻谷盤問指，嚴多次表示因為女友而無法出席示威及聚會，又帶同女友參與示威，引來黃振強的不滿並斥「帶條女出嚟佗手掕腳」；李同意。梁續指，當時有不少人講說話「吹到好大」，例如「毒蛇」聲稱把大殺傷力武器藏在山窿，而當時屠龍小隊的隊員都認為是說笑，並從此以此揶揄。其後黃在屠龍群組中稱「試眼鏡」，嚴後曾稱「喺山窿守緊」，李同意嚴當時在是開玩笑。

第7被告劉佩凝的代表大律師馬維騉盤問時，詢問李屠龍小隊在出動前會否商討行動內容；李回應「佢哋唔係咁認真去示威嘅人嚟」，指眾人在安全屋通常打機，很少商討行動。李又指，事後得悉黃振強收取過百萬的資助，並曾用以賭博，他對此感到婉惜。

各辯方代表完成盤問，由控方代表大律師周凱靈開始盤問。就李稱黃振強並非屠龍小隊隊長一說法，周詢問是否黃在群組呼籲參與示威時，隊員大多數會參加？李同意。李提及，隊員會在聚會中討論示威行動中警員及示威者的行為，例如檢討自己的裝備打扮、曾被多少催淚彈擊中，但不具「前瞻性」，不會計劃將來示威的做法。

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