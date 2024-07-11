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初選案求情︳余慧明求情指「唯一錯誤是太愛香港」　稱參選變顛覆政權聞所未聞 (14:43)

民主派「35+」初選案45人罪成，辯方今（11日）為前醫管局員工陣線主席余慧明求情，指作為醫護的余不想見到死傷，她不是「死忠激進分子」，建議列她為「其他參加者」判刑。辯方在庭上讀出余的求情信，指「我至今仍然覺得在立法會投票帶來改變制度秩序沒有犯錯，或許唯一錯誤是我太愛香港」。法官陳慶偉打斷質疑並非求情，而是政治宣言，著辯方不要在他的法庭內講述。

辯方大律師石書銘陳辭指，擔任註冊護士的余慧明以往對政治不感興趣，至2019年新冠疫情爆發，她關注到市民健康受影響，認為有責任向當局反映意見並組織工會，她早在國安法前決定參選，惟她未有因服務大眾而獲頒授嘉許，反而被定罪。法官陳仲衡反駁稱，余慧明不是因為服務民眾而罪成，而係因為涉案言行。

針對參與程度，石指，余慧明所參選的衛生服務界與其他選區不同，她當時只不欲分薄選票，無意實行謀劃，其想法可謂最純粹的初選；衛服界沒舉辦論壇，參選人無商議如何實行謀劃。社會上對「35＋」討論熾熱，也不過是為了令議會更能反映市民取態。余早於國安法前撰文講述「35＋」，她相信計劃合法，石解釋余非訴諸暴力，她倡議以合法手段爭取基本法承諾的雙普選。

石引述余慧明在信中寫道，對她而言事情源於2019年反修例運動，逾百萬市民上街和平示威，惟反對聲音未被聽見且演變成暴力示威。於2020年，余相信政府依然會對市民訴求充耳不聞，她不欲繼續見到示威者被捕及犧牲，加上政府未能及時採取措施防止疫情爆發。於是余想參加立法會選舉，進入政治體制取得更多談判籌碼，她形容因而被指稱顛覆政權，在其他民主國家聞所未聞。

相關字詞﹕編輯推介 初選案 法庭 港區國安法

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