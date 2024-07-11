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美國延長對港「緊急狀態」　外交部駐港公署斥美方「被迫害妄想症」 (14:04)

美國總統拜登周二（10日）頒布行政命令，宣布原本在本月14日屆滿、就香港局勢發出的「國家緊急狀態」再延長一年。外交部駐港公署對此表示強烈不滿和堅決反對，斥美方「被迫害妄想症」愈發嚴重，呼籲美方恪守國際法與國際關系基本準則，立即停止插手香港事務，以及停止「自取其辱的政治表演」，指美方「被迫害妄想症可以休矣」。

美國總統拜登日前指因香港局勢，包括中國內地近期採取的行動，從根本上破壞香港自治，並繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常的威脅，故就香港局勢決定宣布延長「國家緊急狀態」。拜登政府先後在2021年、2022年及去年7月宣布將延長「國家緊急狀態」。

外交部駐港公署認為，美國一再泛化國家安全概念，稱香港局勢對其國家安全、外交政策和經濟構成威脅，「被迫害妄想症」愈發嚴重，並持續以當地法律為依據，對香港無理單邊制裁，形容其「以港遏華」險惡圖謀注定徒勞無功，唯恐天下不亂霸權行徑為世人不齒。

公署指，隨著《港區國安法》和《維護國家安全條例》實施，香港維護國家安全屏障進一步築牢，進入拼經濟、謀發展的新階段，更快融入國家發展大局，將更好發揮國際金融、貿易、航運中心地位，提供更開放營商環境，為全球經濟發展和繁榮穩定作出貢獻。

相關字詞﹕編輯推介 拜登 外交部駐港公署

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