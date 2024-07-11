明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案求情︳區諾軒為岑子杰撰求情信　稱岑反對否決財案、信非暴力原則 (13:09)

民主派「35+」初選案45人罪成，參加九龍西及衛生服務界初選的被告今（11日）求情。庭上透露，控方證人區諾軒為社民連岑子杰撰寫求情信，指岑子杰信奉非暴力原則，舉辦遊行時會與警方協調，並反對否決財案。據了解，區諾軒於2022年12月、即上庭作供之前，主動替岑子杰寫求情信。

岑子杰散庭時豎起拇指，黃碧雲和王百羽等向親友揮手。代表岑子杰的大律師郭憬憲表示，岑子杰的罪責和他人不同，參與串謀的程度較輕。郭表示，辯方早前已呈交書面陳辭，庭上只有簡短補充，包括岑子杰於2018年至2020年擔任民陣召集人，與同案區諾軒撰寫的求情信有關。

郭憬憲引述求情信指，區諾軒希望法庭考慮岑子杰的政治取向，寬大處理。區諾軒信中形容，岑子杰是在九西協調會議反對無差別否決財案的「關鍵人物」，儘管岑後來犯事，其意圖對於阻止否決財案成為會議共識，具有決定性作用。區諾軒又指，岑子杰遵守非暴力原則舉辦遊行，願意與警方協調。

庭上提及，岑子杰有一項案底，是2012年干犯協助組織未經批准的公眾集會等罪，判處罰款。郭憬憲指案底不是加刑因素，強調岑子杰已從錯誤中學習，他於2019年舉行不少遊行集會，事前均申請警方不反對通知書，不會重蹈覆轍。

此外，法官昨要求辯方大律師黃俊嘉指出，王百羽誤以為初選合法的具體發言。黃俊嘉今補充指，王百羽於2020年7月出席抗爭派記者會，當記者問否決所有議案涉違國安法，有發言者解釋是立會議員的合法權力，王百羽回答「係啊」，反映他錯誤理解法律。今日一批被告求情完畢，新界西參選人包括朱凱廸、尹兆堅等本月30日求情。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 港區國安法

上 / 下一篇新聞