初選案求情︳區諾軒為岑子杰撰求情信　稱岑反對否決財案、信非暴力原則 (13:09)

岑子杰散庭時豎起拇指，黃碧雲和王百羽等向親友揮手。代表岑子杰的大律師郭憬憲表示，岑子杰的罪責和他人不同，參與串謀的程度較輕。郭表示，辯方早前已呈交書面陳辭，庭上只有簡短補充，包括岑子杰於2018年至2020年擔任民陣召集人，與同案區諾軒撰寫的求情信有關。

郭憬憲引述求情信指，區諾軒希望法庭考慮岑子杰的政治取向，寬大處理。區諾軒信中形容，岑子杰是在九西協調會議反對無差別否決財案的「關鍵人物」，儘管岑後來犯事，其意圖對於阻止否決財案成為會議共識，具有決定性作用。區諾軒又指，岑子杰遵守非暴力原則舉辦遊行，願意與警方協調。

庭上提及，岑子杰有一項案底，是2012年干犯協助組織未經批准的公眾集會等罪，判處罰款。郭憬憲指案底不是加刑因素，強調岑子杰已從錯誤中學習，他於2019年舉行不少遊行集會，事前均申請警方不反對通知書，不會重蹈覆轍。

此外，法官昨要求辯方大律師黃俊嘉指出，王百羽誤以為初選合法的具體發言。黃俊嘉今補充指，王百羽於2020年7月出席抗爭派記者會，當記者問否決所有議案涉違國安法，有發言者解釋是立會議員的合法權力，王百羽回答「係啊」，反映他錯誤理解法律。今日一批被告求情完畢，新界西參選人包括朱凱廸、尹兆堅等本月30日求情。