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幸福邨男子受襲身亡　死者妻子、繼子繼女涉誤殺及妨礙司法公正被捕 (16:37)

一名44歲男子本周一（7月8日）下午2時許於長沙灣幸福邨福明樓一單位昏迷，送院搶救後證實不治。據悉，警方經調查發現有人曾襲擊事主，其後拘捕三人，包括死者妻子、繼子及繼女。案件今日（11日）在西九龍裁判法院提堂，死者繼子被控誤殺罪，亦連同死者繼女和太太被控串謀妨害司法公正。裁判官將案件押後至10月3日再訊，以待控方進一步調查，其間繼子須還押，死者繼女和妻子獲准保釋。

3名被告為死者繼子文旭成（22歲）、繼女文笑玲（33歲）和死者太太張惠珠（59歲）。除了文笑玲報稱為侍應，其餘兩人報稱無業。

文旭成被控於今年7月1日至7月8日之間，包括首尾兩日在內，在長沙灣幸福邨福明樓一單位非法殺死男子李偉明。另外，文旭成、文笑玲和張惠珠被控於今年7月8日至7月9日之間，於警方調查時隱瞞被告文旭成襲擊李偉明，即包括踢和踩死者頭部的行為。文旭成沒有保釋申請，辯方為另外兩人申請保釋。裁判官溫紹明聽畢陳辭後，批准兩人各以1萬元現金保釋，其間不准離港、須交出旅遊證件、每天到警署報到以及居於報稱地址，文旭成則須還押看管。

據悉事發於本周一下午2時許，44歲事主的妻子報案指事主頭部受傷，倒臥家中，事主送院搶救後證實死亡。警員調查後發現傷勢有可疑，於是查問涉案3人，他們均指死者曾兩度在家中自行跌倒。經進一步調查發現，事主周日（7日）晚曾因瑣事與繼子爭執，事主曾遭人推撞及襲擊，導致頭部有傷。

相關字詞﹕長沙灣 幸福邨 編輯推介 謀殺

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