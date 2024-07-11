職訓局稱報讀人數增　高級文憑以社工課程最受歡迎 (12:39)

郭展幹表示，今年放寬校長推薦計劃，往年申請人要符合DSE 5科2級成績（包括中英文），今年則放寬要求，如學生可展示與報讀高級文憑相關的非學術表現，即使成績未達標都有機會獲取錄。校方透露，今年收到的相關申請較去年增加一倍。

職訓局於新學年新增3項高級文憑課程，分別為「遊戲為本學習高級文憑」、「寵物護理及保健高級文憑」及「電腦及數據工程高級文憑」，以寵物課程最受歡迎；基礎課程文憑則新增數碼媒體學科。

早前獲有條件取錄的學生，如DSE放榜成績符合有關課程的入學條件及要求，將於放榜日獲轉為正式取錄。申請人須於放榜日上午9時至下午4時，登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。新申請人及沒有正式取錄者則可於放榜日至22日統一收生計劃時間內，經網上或到院校報名。所有獲派學位學生須在7月22日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。