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強制舉報虐兒草案二讀　田北辰欲提修正案倡加強罰則　鄧家彪：恐適得其反 (11:19)

《強制舉報虐待兒童條例草案》今（11日）於立法會恢復二讀辯論，大部分議員發言支持議案。不過，實政圓桌田北辰認為條例草案刑罰過輕，未能起阻嚇作用，將提修正案，建議將監禁刑期由政府提議的3個月提高至1年。法案委員會主席、工聯會鄧家彪則認為，現時政府提出的修正案屬最好、最恰當及最值得支持，提高刑期會適得其反。

田北辰稱，香港法庭一向極少對罪成被告判處最高罰則，又稱無舉報嚴重虐兒個案與拒絕作公屋申報的最高監禁刑期均是3個月，認為不能起阻嚇作用，監禁刑期過短亦令犯人未能深切反省。田北辰亦指出，若政府修正案獲通過，他將未能提出其修正案，對此感遺憾，期望各議員再三考慮，就政府的修正案投棄權票。

鄧家彪說，條例草案是懲治明知有嚴重虐兒個案但不舉報、不跟進的的25類指明專業人員，憂慮刑期「加辣」會令各專業人士變得機械式舉報，「見到有風吹草動，即刻報啦，之後唔關我事」，又稱大量舉報個案將分散政府資源，結果「好心做壞事」。他亦認為，不宜將外國例子生搬硬套至香港，相信政府提出的刑罰是符合目前普遍標準。

社福界議員狄志遠亦支持政府議案，指出雖然初期討論的草案未完善，例如未有列明舉報程序及流程、懲罰與所犯錯誤不對等，但政府在聽到業界及議員的意見後，從善如流作修訂，期望草案可順利過過，認為條例通過後可由專業人員組成保護網，並提醒社會保護兒童人人有責。

自由黨邵家輝認為，教師、校長及駐校社工接觸兒童的時間最多，理應最容易察覺有兒童受虐，其他專業人員只屬輔助性質。他促教育局要向教師清楚說明其責任。

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