強制舉報虐兒草案三讀通過　議員爭辯罰則輕重與否　孫玉菡：只要有監禁已夠阻嚇 (15:59)

田北辰稱，香港法庭一向極少對罪成被告判處最高罰則，又稱無舉報嚴重虐兒個案與拒絕作公屋申報的最高監禁刑期均是3個月，認為不能起阻嚇作用，監禁刑期過短亦令犯人未能深切反省。由於政府修正案獲通過，他最終未能提出帶關提升罰則的修正案。

另一名議員張欣宇亦稱不會贊成政府修正案，認為草案針對嚴重虐兒個案，質疑面對嚴重個案仍只得3個月監禁刑罰未必相稱，舉例指非法餵飼野生動物的的最高刑罰亦是監禁1年，「保護野生動物我哋都咁重視，對於保護兒童採取更加嚴厲措施，係咪天經地義呢？」在表決修正案時，張欣宇、林新強及謝偉詮投棄權票，不支持修正案並提出記名表決的田北辰卻未有投票，他隨後要求立法會紀錄其反對立場；至條例草案三讀時，就只有田北辰一人投下棄權票。田形容屬「含淚」投票。

法案委員會主席鄧家彪就指，條例草案是懲治明知有嚴重虐兒個案但不舉報、不跟進的25類指明專業人員，憂慮刑期「加辣」會令各專業人士變得「機械式舉報」，「見到有風吹草動，即刻報啦，之後唔關我事」，又稱大量舉報個案將分散政府資源，結果「好心做壞事」。他亦認為，不宜將外國例子生搬硬套至香港，相信政府提出的刑罰是符合目前普遍標準。

勞工及福利局長孫玉菡提出修正案時表示，政府建議的罰則水平已適當平衡各方意見，認為有足夠阻嚇力及與罪行相稱，又稱3個月監禁與其他無履行法定責任舉報嚴重罪行，如販毒、恐怖活動等處於相同水平，故反對田北辰的建議。孫玉菡於條例草案獲通過後表示，條例獲通過屬邁出重要一步，政府將於18個月期間做好準備工作。他又稱，立法會就條例罰則有很多辯論，強調政府已仔細聆聽過去一年的討論，考慮不同意見後提出修正案，相信專業人員會樂意及願意配合政府去作強制舉報，認為只要有監禁的罰則，就有足夠的阻嚇力。

社福界議員狄志遠亦支持政府議案，指出雖然初期討論的草案未完善，例如未有列明舉報程序及流程、懲罰與所犯錯誤不對等，但政府在聽到業界及議員的意見後，從善如流作修訂，期望草案可順利過過，認為條例通過後可由專業人員組成保護網，並提醒社會保護兒童人人有責。