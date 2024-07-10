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企業調查 77%受訪公司允許僱員使用生成式人工智能工具 (23:13)

【明報專訊】香港人力資源管理學會早前進行「2023／2024 年僱員培訓及發展需求調查」，首次探討生成式人工智能在工作場所應用的情況，在107間提供資料的公司中，有77% 企業允許僱員在工作場所使用生成式人工智能，當中49%透過僱員的個人資源運用人工智能工具，由企業提供則佔 28%。受訪企業認為，將生成式人工智能應用到工作場所時，網路安全和版權及法律風險是他們最關心的問題，其次是缺乏實施所需的專業知識和技能。

學會今年3月至5月期間進行調查，涵蓋108間來自20個不同行業的企業，涉及約65800名全職僱員。調查發現，受訪企業去年就僱員培訓與發展的預算創新高，培訓預算相對僱員全年整體基本薪酬平均比率升至4.3%，創2019年以來新高。香港僱員年度人均培訓時數保持平穩，去年達 17.3 小時，與 2022 年相若，顯示疫後各行業復甦下，企業認為有必要繼續投放資源培訓僱員以提升職業技能。

此外，酒店與旅遊服務業的非管理層培訓預算比例為各行業最高，反映業界面臨熟練人力不足的挑戰，許多曾從事該行業的員工在疫情期間已轉行，故僱主需投入更多資源來培訓新員工。

學會理事長成員暨學習發展委員會主席曾永昌表示，隨著社會全面復常，商業活動愈趨頻繁，企業需更多人手應對。各行業在培訓及發展上實際開支創下疫後新高，反映企業投放更多資源在提升及重塑僱員即能之上，以此吸引、培育新員工並鞏固現有的人才。

 

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