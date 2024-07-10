大成小學辦團講解停辦 老師不滿安排 但指為了學生利益留守到最後 (20:31)

在校任教10年以上的中文科科主任莫婉珊指，辦團提出數個具體方案，包括如果孔教學院屬下有學校有職位空缺，會優先考慮大成教師，「但我們重申，這是沒可能的，因為我們大部分老師都是小學PGDE（教育文憑）」。辦團又指出按《勞工法例教育指引》對其他職工作適當安排，但莫形容是「基本而且空範」。若教職員申請其他辦團的職位，辦團會作出推薦；為需要的員工寫推薦信。不過，莫質疑指「辦團都不了解我們的工作表現，又如何寫推薦信？」

對於停辦後去向，莫指全體職工，包括老師及校長，都決定會留守到最後。數學科主任梁日科指，根據一般學校做法，早於5月會請教師提交去留意向，而截至5月31日並未有任何教師請辭。梁又引述辦團指兩年後，教師可以申請轉任教辦團的中學，但又無法作出承諾。

不過，莫婉珊指校內大部分老師仍會「為了小朋友」留守到最後。