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強制牙醫實習修例三讀通過　議員促政府加強溝通引以為鑑　張宇人斥港大「誤了社會」 (18:59)

強制本地牙科畢業生實習的《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，在港大牙醫課程評審風波等爭議下，今日（10日）於立法會三讀通過。多名議員認為政府處理實習爭議手法不理想，促引以為鑑，確保日後與持份者良好溝通。法案委員會主席張宇人則說，增設實習是應有之義，質疑港大以往「誤了學生、誤了社會」，應公開譴責。

修例草案提出強制本地畢業牙醫須在衛生署等實習至少一年，並涉獵牙管會改組、增途徑引入非本地牙醫及牙專人員註冊等層面。醫務衛生局長盧寵茂稱，實習安排將適用於明年夏季及以後畢業的牙科畢業生，非本地牙醫的評核期則最快明年第二季實施。

對於有指增設實習期有違現已入讀學生的合理期望，盧寵茂稱有關說法錯誤並誤導學生，強調學生必須通過考核才可畢業，否則亦須重考、重讀，甚至退學。他稱培訓本地牙醫須逾300萬元公帑資助，政府極度重視牙醫專業質量，而免試執業對港大牙醫學院亦非「想當然」，課程必須通過牙管會考核，學院責無旁貸。

多名議員期望政府修例後改善公營牙科服務，亦有不少議員關注增設實習爭議。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣認為，課程評審爭議反映即使政策具備良好意願，若沒有與持分者好好溝通，會引發不必要矛盾和爭議，值得引以為鑑。她說通過修例後不代表問題已解決，促請政府與牙管會促成港大為學生提供過渡安排。

民建聯陳永光說，牙管會今年5月審議修例期間，才表明早於10年前發現牙科生臨牀能力不足，導致現時須「急就章」，做法不理想，期望政府引以為鑑，確保與專業監管機構及高等院校保持良好溝通。

勞聯林振昇質疑政府公開牙管會評審結果，「好像直接說（近年牙科）畢業生不行」，引起社會關注，令學生極為尷尬。他期望多方改善溝通，遇上問題不應拖拉、避免硬著陸，否則學生將再受影響。

自由黨張宇人稱，修例龐大且過程複雜，趕及在立法會休會前極速完成審議，是向市民作出交代。他說增設實習是應有之義，並質疑港大牙醫學院對牙管會多年來要求拖拖拉拉，對尊重專業自主和學術自由是極大諷刺，且「誤了學生、誤了社會」，應予以公開譴責。

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