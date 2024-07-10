初選案求情︳辯方指黃碧雲角色被動　張炳良求情指屬政治對立受害者 (17:35)

被裁定罪成的黃碧雲由大律師沈士文陳辭，沈指涉案無差別否決預算案的計劃很小機會成事，黃碧雲從無出席協調會議，其選舉單張及政綱沒提及否決主張，她沒簽署「墨落無悔」聲明。沈士文稱，法官基於時任民主黨主席胡志偉發言與同黨議員的黃碧雲相關，以及黃在選舉論壇的言論而裁定她罪成，惟黃在論壇被立場激進的參選人批評，可見她相當緊張，她最終在初選落敗。

沈士文續指，黃碧雲在加州大學洛杉磯分校完成政治博士，曾於理工大學任教，2012至2020年擔任立法會議員，縱使黃在立選延期後仍能當議員，但她辭任。沈士文提到，黃碧雲除了於2010年支持政改方案，在立會增加5個議席，她亦有份促請政府就鉛水事件成立調查委員會，以保障公眾健康。

談及民主黨，沈士文指控方證人區諾軒盤問下講述他獄中撰寫的論文，區稱民主黨認同一國兩制，黃碧雲是傳統民主派的其中一例。沈指，黃碧雲的涉案言行非常少，她當時承受壓力並屈服，望法庭視她為最低級別的被告。

辯方大律師黃錦娟求情指，前學聯抗爭者支援基金主席劉澤鋒認罪，他的角色輕微，建議列為「其他參加者」判刑。黃力陳，在樹仁大學畢業的劉澤鋒當時一心希望服務社會，他誤以為初選計劃合法，黃呈上多封親友和牧師的求情信指劉過往關懷弱勢，劉還押期間修讀會計課程，他的好友在信中寄語「雨後會是天晴」。