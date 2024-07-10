的士業調查稱57%受訪市民滿意的士服務　指投訴增或因市民掌握投訴渠道 (17:09)

的士業議會每年定期委託恒生大學舉行香港的士服務質素問卷調查，是次調查於今年4至5月訪問1200名的士乘客。調查顯示香港的士整體服務素質評分平均為58.8分，即屬「質素一般（40-59分）」，較去年同期升0.4分；針對的士司機服務質素，是次調查平均分為57.4分，較去年升0.9分。55.2%受訪者認為的士整體服務質素良好或優秀，7.6%覺得較差或極差。

調查同時邀請受訪者對13項的士服務質素元素評分（5分滿分），當中以「司機待客以禮」（3.33）、「很環保」（3.34）及「司機主動向乘客提供協助」（3.35）三項最低分，與去年一樣，但三項分數均有微升約0.1分。最高分為「司機熟知乘客目的地及交通狀況」（3.51）、「車廂寬敞、座位舒適」（3.5），前者評分較去年升0.08分。

黃卓邦指，留意到近期投訴數字呈升勢，但認為大家亦可留意嘉許數字，稱去年的士服務嘉許計劃亦收到1200個的士司機和好人好事提名，而調查中僅7.6%認為的士服務質素差劃極差，反映大部分的士服務良好，業內僅少數害群之馬。另外，黃卓邦稱，調查中有59.5%市民同意的士車廂內安裝閉路電視系統，業界亦認為有助監察服務質素，促政府可在政策上配合。

議會於新冠疫情前2019年底亦曾作同一調查，當時的士服務素質評分為65.4分，即屬「質素良好」。被問為何社會已復常兩年，分數未能重返當年水平，黃惠虹指，相信是由於現時其他點對點交通服務選擇較當年多，使用程度更普遍，加上現時市民「用電話就查到有冇兜路」，對駕駛及交通狀况掌握程度有提高，令市民對的士要求不斷上升。