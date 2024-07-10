的士業調查稱57%受訪市民滿意的士服務　指投訴增或因市民掌握投訴渠道 (17:09)

香港的士業議會今日（10日）公布新一份的士服務質素問卷調查結果，今年第二季整體服務素質評分平均為58.8分，較去年同期微升0.4分，57.2%受訪者滿意或非常滿意的士服務，較去年升2.2%，13項的士服務質素元素評分中亦有9項評分上升。不過，交通諮詢委員會轄下交通投訴組今年首季接獲的的士服務相關投訴數字卻較去年升約13.9%。的士業議會主席黃卓邦相信，投訴數字上升與的士乘客人數上升有關，認為投訴「按比例」上升，形容是「預期之內」。負責調查的恒大供應鏈及資訊管理學系副教授黃惠虹則補充，相信與越來越多乘客掌握投訴的權利及渠道亦有關係。
的士業議會每年定期委託恒生大學舉行香港的士服務質素問卷調查，是次調查於今年4至5月訪問1200名的士乘客。調查顯示香港的士整體服務素質評分平均為58.8分，即屬「質素一般（40-59分）」，較去年同期升0.4分；針對的士司機服務質素，是次調查平均分為57.4分，較去年升0.9分。55.2%受訪者認為的士整體服務質素良好或優秀，7.6%覺得較差或極差。
調查同時邀請受訪者對13項的士服務質素元素評分（5分滿分），當中以「司機待客以禮」（3.33）、「很環保」（3.34）及「司機主動向乘客提供協助」（3.35）三項最低分，與去年一樣，但三項分數均有微升約0.1分。最高分為「司機熟知乘客目的地及交通狀況」（3.51）、「車廂寬敞、座位舒適」（3.5），前者評分較去年升0.08分。
黃卓邦指，留意到近期投訴數字呈升勢，但認為大家亦可留意嘉許數字，稱去年的士服務嘉許計劃亦收到1200個的士司機和好人好事提名，而調查中僅7.6%認為的士服務質素差劃極差，反映大部分的士服務良好，業內僅少數害群之馬。另外，黃卓邦稱，調查中有59.5%市民同意的士車廂內安裝閉路電視系統，業界亦認為有助監察服務質素，促政府可在政策上配合。
議會於新冠疫情前2019年底亦曾作同一調查，當時的士服務素質評分為65.4分，即屬「質素良好」。被問為何社會已復常兩年，分數未能重返當年水平，黃惠虹指，相信是由於現時其他點對點交通服務選擇較當年多，使用程度更普遍，加上現時市民「用電話就查到有冇兜路」，對駕駛及交通狀况掌握程度有提高，令市民對的士要求不斷上升。