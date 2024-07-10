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初選案求情︳岑敖暉撰求情信譴責自己過往言行　冀早日回家陪伴妻子 (17:01)

「35+」初選案，「超區」參選人今午（10日）求情。庭上讀出荃灣前區議員岑敖暉親撰求情信，他稱經反省後，了解自己過往充滿憤怒，而仇恨不會達到任何目標。他承認否決財案會影響港府運作，從而危害國安，違背市民期望，冀出獄後早日回家陪伴妻子。此外，王百羽撰寫求情信，形容家人是「我最珍視的寶物」，感激父母不離不棄。

辯方大律師黃雅斌表示，無意貶低、隱藏岑敖暉在涉案串謀的參與程度，但從求情信可見，岑敖暉願意「貼地」服務社區，亦在獄中改過自新。

辯方讀出岑敖暉親撰求情信，原文為英文，節錄如下：

  • 經過反思後，我發現自己參與政治的原因不像表面看來那樣光明。我是一個充滿憤怒的人，更壞的是，我陷入仇恨和怨恨，從而驅使我從政和發表涉案言論。
  • 過去幾年，我意識到憤怒、仇恨或怨恨，會讓世界和我自己走向絕路，不會達到任何目標，至少不是閃亮、有建設性的目標。
  • 若否決財案被視為「政治手段」，不僅民生和港府的施政受嚴重干擾，亦會危及國家安全。我要譴責自己過往的行動和言論，不但因為犯法，而是我沒有出於善意和有建設性的意圖，我深感後悔。
  • 與妻子分開3年多，我的愛沒有隨時間流逝，而是一點一滴、一天一天變得更強烈。我最大願望是回家陪伴妻子，這是一個愚蠢男人，能回報妻子無條件的愛之全部方式。

王百羽由辯方大律師黃俊嘉代表，辯方指他不是初選組織者，屬於「積極參加者」級別。對於王百羽的名字出現在「墨落無悔」聲明，辯方澄清他沒有授權聯署，事後始知道墨落的存在。辯方透露，他投身科技界工作時，亦兼顧社區服務，自此患上高血壓，至今仍要服藥。

辯方指，王百羽在求情信感激家人支持，而他早年購入一單位，本案被捕後無法供樓，靠家人承擔按揭貸款，是他一生中最大的錯誤。辯方希望法庭接納其悔意，「他喪失3年自由，亦失去20公斤（的體重），但獲得反省自己的寶貴機會」。

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