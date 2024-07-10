屠龍小隊案　被告李家田稱不知用槍及炸彈計劃　指黃振強非「隊長」 (16:53)

李家田昨供指遭警方水刑對待，害怕自己或母親會遭受同樣對待，遂按警方指示錄口供。李今稱在第二次上庭應訊時曾投訴遭警方武力對待，回到羈留室後有警方查詢其投訴內容，他後來收到警方回信，指因李的案件已進入司法程序，為免影響司法公正將暫停調查，待結案後再處理。

次被告張銘裕的辯方大狀姚本成盤問下，李供稱行山時他走在隊尾，張銘裕在他前面，途中曾兩度按張銘裕指示走遠，兩次皆走了約5分鐘的路程。同案認罪被告彭軍壕早前供稱自己當時行遠「睇水」，姚詢問李是否同樣去了把風，又詢問他是否聽到「砰砰砰砰砰」5聲槍響，或是爆炸聲？李一律否認。姚指出，李明知黃交托任務給他們試槍及炸彈，所以他從沒過問他們在做甚麼。李不同意，但承認自己的確沒有問。

姚關注李與黃的關係，李指自己原依靠積蓄過活，有時會向母親借錢；他約於2019年9月後開始向黃振強借錢，共借款少於5000元，姚質疑稱「因為咁樣你就住佢？」李另指，知道黃有「金主」所以沒有過問其金錢來源，亦曾在「育龍」Telegram群組看到黃呼籲人捐款到泰國戶口。

李昨指黃振強並非屠龍隊長，今再解釋指從來沒有隊員稱呼或承認黃為隊長。黃於同年11月18日在「滅龍群組」稱「有新plan講」，李當時並不在群組內，他不知道新、舊計劃是甚麼。姚續指，黃在12月6日私信吳智鴻稱「我都想拎支眼鏡仔（槍）」、「唔好畀我teammate知」，同日有人在群組詢問「其實我哋會做邊個plan？」；李表示沒有收到風聲指12月8日會用槍、事後會「走佬」。