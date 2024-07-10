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譚得志發表「光時」煽動文字案申定罪上訴　獲批終極上訴證明書 (16:45)

人民力量前副主席譚得志2020年在街站發表「光時」等口號，被裁定發表煽動文字等11罪罪成，判囚40個月。譚不服定罪及刑期提出上訴，為97回歸後首宗煽動罪上訴案，早前被上訴庭駁回。譚其後就定罪申請上訴至終審法院所需的證明書，上訴庭今（10日）批准，認為譚一方提出的觀點重要，值得交予終院討論，且結果不止影響本案。

申請人為譚得志，申請方爭論的法律議題依次為《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪是否屬於可公訴罪行，須在高院原訟庭法官和陪審團席前審理；控方是否需要證明煽動罪的意圖，包括被告有意圖煽動他人使用暴力；如控方毋須證明煽暴意圖，是否不合比例地限制言論自由，不符合「依法規定」原則而違憲。

就煽動罪是否屬可公訴罪行，判辭透露申請方認為《港區國安法》和本地法律互相影響，由終院釐清符合公眾利益。就另外兩項議題，申請方依據普通法，認為煽動暴力或製造公眾騷亂的意圖屬煽動罪的必要元素，控方解讀欠缺法律確定性和違憲。律政司一方反駁指申請方的理據在上訴庭已探討，沒有合理可爭辯之處，亦無重大和廣泛重要性。

上訴庭指，首項議題牽涉《條例》的法定詮釋，而國安法亦與本地法律互相影響，認同是重要的法律觀點，亦接納除本案外有其他同類案件，判決不只影響本案。判辭並指，《條例》中有爭議的部分是《維護國安條例》下新煽動罪的前身，同樣適合交予終院討論。

相關字詞﹕編輯推介 譚得志 法庭

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