國慶日康文署博物館免費開放　維園中秋綵燈會將以慶祝國慶為主題 (16:16)

民建聯議員陳勇今日（10日）在立法會提出口頭質詢，關注賀國慶元素的文化旅遊項目。楊潤雄指，今年在維園舉辦的中秋綵燈會以慶祝國慶為主題，並邀請全港中小學遞交以此為題的綵燈作品，屆時安排「華服show」，邀請市民穿着華服參與，至於幻彩詠香江燈光音樂匯演將在10月期間，推出75周年國慶的特別版。他亦呼籲業界推出國慶優惠和特別節目。

陳勇亦指出潮州、瑞典、黎巴嫩等地獲列入聯合國「世界美食之都」，建議香港也應該籌劃及申請，又提及熊貓經濟。楊潤雄說，本港有多元美食、不少米芝蓮餐廳，將會視美食為推動未來旅遊發展方向之一，不過對於申請個別排名，需整體考慮，例如相關排名是否配合本港形象等。

有多名議員對國慶活動提出建議，當中選委界議員吳傑莊問可否向內地借太空裝置，以展示國家的航天科技發展。楊潤雄透露，康文署籌辦的中華人民共和國成立75周年展覽，於科學館和歷史館同時舉行，科學館主要有關科技，當局會盡量爭取向內地借用個別項目，不過需視乎場地安排和內地部門。