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國慶日康文署博物館免費開放　維園中秋綵燈會將以慶祝國慶為主題 (16:16)

今年是國慶75周年。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，政務司長帶領各個政策局或部門籌備各項慶祝國慶工作，除一年一度酒會、升旗儀式、文藝匯演和煙花匯演等大型節目外，文體旅局將安排一系列文化及旅遊節目，包括康文署正籌備「攜手抗敵— 東江縱隊在深港地區的抗戰活動」展覽；亦會舉辦中華人民共和國成立75周年展覽，以社會文化和科技角度，闡述新中國成立以來的重大發展和成就；康文署轄下的所有博物館將在國慶日免費開放；部分公共圖書館會舉辦主題書籍展覽。

民建聯議員陳勇今日（10日）在立法會提出口頭質詢，關注賀國慶元素的文化旅遊項目。楊潤雄指，今年在維園舉辦的中秋綵燈會以慶祝國慶為主題，並邀請全港中小學遞交以此為題的綵燈作品，屆時安排「華服show」，邀請市民穿着華服參與，至於幻彩詠香江燈光音樂匯演將在10月期間，推出75周年國慶的特別版。他亦呼籲業界推出國慶優惠和特別節目。

陳勇亦指出潮州、瑞典、黎巴嫩等地獲列入聯合國「世界美食之都」，建議香港也應該籌劃及申請，又提及熊貓經濟。楊潤雄說，本港有多元美食、不少米芝蓮餐廳，將會視美食為推動未來旅遊發展方向之一，不過對於申請個別排名，需整體考慮，例如相關排名是否配合本港形象等。

有多名議員對國慶活動提出建議，當中選委界議員吳傑莊問可否向內地借太空裝置，以展示國家的航天科技發展。楊潤雄透露，康文署籌辦的中華人民共和國成立75周年展覽，於科學館和歷史館同時舉行，科學館主要有關科技，當局會盡量爭取向內地借用個別項目，不過需視乎場地安排和內地部門。

相關字詞﹕編輯推介 康文署 楊潤雄 文化體育及旅遊局 國慶

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