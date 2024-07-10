立法會通過修例刪殖民色彩法律字眼　議員促加快步伐 (15:51)

《草案》處理105條法例，其中73條法例涉及法律適應化修改，包括以「中央或香港特別行政區政府根據《基本法》和其他法律的規定」取代「女皇陛下、其世襲繼承人或繼位人」、 以「行政長官」取代「總督」、以「香港」取代「殖民地」、以「立法會」取代「立法局」等。修例亦將《商船（最少乘客空間）規例》當中「香港、中國沿岸、台灣」的字句，以「內地」取代「中國」，當局表示旨在避免隱含主權方面的意義。

署理律政司長張國鈞表示，《草案》就不同法例提出技術性和無爭議的輕微修訂，並就多條法例作適應化修改，廢除若干過時條文及提述，旨在優化本港法例。他說，政府將持續作出法律適應化修改及更新法例。

多名議員支持修例，新民黨李梓敬指本港回歸多年，法例仍出現「女皇陞下」等古舊字眼，認為今次修例姍姍來遲，冀修訂步伐更進取。選委界鄧飛表示，法律適應化並非字義上的簡單改動，而是反映回歸前後本港憲制的改變，建議政府加強宣傳和教育，協助市民理解。