冠心病漢兩針科興後亡　家屬認為不能排除疫苗致敏　死因庭明裁決 (15:17)

親屬代表曾智雅指解剖報告中驗出事主有高水平的免疫球蛋白E，顯示他曾出現過敏反應，並不能排除疫苗是致敏原因。認為死因有懷疑及不確定因素，對事主死於自然表示不認同。曾智雅又指衛生署從未向家屬方披露有關事主的疫苗事故報告細節。

私家診所醫生代表簡錦輝表示，明白這次的情況屬突發事件，家屬一時之間難以接受。但簡認為，將死者的死亡直接歸咎於接種疫苗屬一種主觀推測。根據多位專家證人的證供，死者事前有嚴重的心臟血管病變,才是導致死亡的直接原因。死者生前並無任何藥物過敏史，在急症室的臨床觀察及解剖報告亦未發現任何皮膚及內部的過敏反應的跡象，包括風癩及氣管狹窄等。簡錦輝強調，沒有足夠的證據證明死者的死亡與疫苗接種有直接關係，直接死因應為心室顫動，病理學上死因應為心臟血管病變。

衛生署代表則指個案屬於巧合事件，死亡與疫苗的因果關係不一致；並認同法醫對事主動脈粥樣硬化阻塞的死因裁定。其指高水平的免疫球蛋白E可以與很多其他原因有關，包括曾進食海鮮、被昆蟲叮咬。免疫球蛋白E僅為一個過敏反應的綜合指數，不能反映事主過敏與疫苗有直接關係。認為事件純屬不幸，是自然原因就認為他對疫苗過敏。

事主曾慶城於2021年8月6日接種第二劑科興疫苗，當時沒有不適，翌晨出現胸痛及呼吸困難送入北大嶼山醫院搶救不治，解剖報告提及他動脈粥樣硬化阻塞。案件預料明早作裁決。