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初選案求情｜辯方冀免向馮達浚判壓倒性刑罰　律師指被告均屬民主領袖難量刑 (14:24)

「35+」初選案，九龍西參選人今（10日）求情。辯方求情指，馮達浚是畢業自拔萃男書院的「DBS boy」，在社會意見多元時成長，所以相信初選計劃合法，冀法庭考慮其參與程度低，判處程度相稱的刑期。辯方形容，法庭席前的被告均是民主社會領袖，「或相對民主的社會領袖」，量刑不容易。

代表馮達浚的資深大律師祁志表示，各被告是法庭「永遠不會在犯人欄見到的人」，各人採取非法手段尋求改變，希望用選票加入議事堂。祁志強調，搶劫罪犯慣用暴力手段，販毒者從他人痛苦謀取暴利，危駕被告為他人帶來傷害；比對之下，本案被告是民主社會的領袖，冀以和平手段服務市民，法庭量刑相當困難。

祁志表示，馮達浚從拔萃男書院及浸大畢業，2016年起服務九龍城區，是一名年輕作家和政治人物，亦是幼稚的理想主義者，並非暴力的街頭抗爭者。祁志指，馮成長的時候，社會選舉文化多元，本港有不同語言的報章，通識課仍是教育制度重要一環，年輕人獲鼓勵發問和辯論；直至《港區國安法》生效，串謀爭取權力成為顛覆國家政權的手段，衍生本案。

祁志稱，馮達浚希望為社區發聲，晉身立會服務市民，所以相信初選合法，法庭應避免判壓倒性刑罰。辯方亦呈上浸大新聞系前高級講師呂秉權和另一講師的求情信，指馮後悔干犯國安法。

祁志透露，馮達浚親撰求情信稱已深切反省，不再牽涉政治。法官陳仲衡關注，馮在信中向泛民主派和家人致歉，有否特別提及悔意。祁志表示，「後悔是奇怪的事物」，比起空洞的道歉，他在信中講述心靈變化，在獄中成為更冷靜的人。祁志又指，馮已不在意特首會否下台，願意向所有受影響的人致歉。

此外，當祁志求情提及，馮達浚是本案其中一名最年輕的被告之一，而他代表的另一名被告袁嘉蔚比馮稍為年長，犯人欄內的岑子杰和王百羽豎起食指放在唇邊示意安靜。法官陳慶偉提醒被告不要和公眾溝通，否則會安排他們坐在另一法庭。

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