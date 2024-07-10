勞福局拒放寬輸入外勞工資規定　無迫切需要容許零售業及餐飲業輸入勞工 (13:54)

孫玉菡解釋，勞工處不斷完善優化計劃的個案處理流程，包括推出常見職位申請表、安排職員專責篩選僱主遞交的申請表，加快完成初步甄別、處理僱主本地招聘期間刊登招聘廣告的安排，並加快跟進面試結果等，在推行這些措施後，今年4月至6月零售業及餐飲服務業獲批的輸入勞工人數，分別為1035名及5917名，高於同期810名及5403名。他指政府一直密切留意計劃推行情况，勞工處會在實行計劃兩年期屆滿前，適時檢討計劃的涵蓋範圍及運作。

邵家輝擔憂若不盡快解除中位工資規定，本港競爭力會變低，舉例指新加坡的建築、製造和服務業等外籍勞工不設最低工資。孫玉菡表示在輸入外勞事宜上，政府需平衡和謹慎處理，確保本地工人優先就業，更需考慮社會穏定和勞工想法等，形容有關僱主向輸入勞工最少支付中位工資的規定為「大陣」，而香港有自身特點，難以與新加坡作對比，經當局小心考量後，暫無意改變有關中位工資規定。

多名議員關注當局可否加快審批有關申請，其中自由黨議員張宇人則指有3位業界代表在去年9月申請，惟本周才收到輸入勞工申請結果的通知，建議政府縮短申請過程及為審批時間設KPI（關鍵績效指標）。孫玉菡說，去年9月至今年4、5月已積壓一堆要處理的申請個案，因此舊有的個案審批較慢，5月起亦嘗試加快流程，並指只要清走過往積壓個案，就有信心加快審批新個案。他不視審批時間目標為KPI，認為應稱為「工作目標」，重申若僱主以常見職位申請，以及交齊所需文件或資料，當局或能在3個月內批出配額。

另外，新民黨葉劉淑儀指出，近日網上流傳沙田麗豪酒店和中環美利酒店有職員以粗口鬧客的片段，當中有負責人解釋因酒店人手不足所致，因此她關注酒店業人手和有否配額。孫玉菡回應，酒店並不在「行業輸入勞工計劃」，不過當局在「補充勞工優化計劃」接獲及已處理不少有關酒店業的申請，數字也不算特別大，同時當局亦已批出「相當多」的配額支援酒店業在人手不足方面遇到的挑戰。