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初選案求情｜毛孟靜稱私下反對「攬炒」冀以囚5至6年為量刑起點　石禮謙撰求情信 (13:08)

民主派「35+」初選案45人罪成，九龍西、「超區」及衛生服務界參選被告今（10日）展開求情。法官陳仲衡庭上引述前公民黨毛孟靜在求情信指，她私下反對「攬炒」計劃，但參與落實，她對此承擔後果。辯方透露，毛孟靜獲立法會前議員石禮謙撰寫求情信，另建議量刑起點為監禁5至6年。

精神不俗的毛孟靜身穿黑色連身裙和淺褐色外套，她步入犯人欄後以手臂做心形手勢並向公眾席飛吻。前額有瀏海的岑子杰不時和王百羽交談，岑敖暉向公眾席張望。何啟明、劉澤鋒、馮達浚、黃碧雲和余慧明有出席聆訊。受審後罪脫的李予信、毛孟靜丈夫及陳皓桓亦到庭旁聽。

辯方大律師黃雅斌求情指，現年67歲的毛孟靜沒有向其他被告施壓，她深切反省後明白涉案計劃對公眾構成損害，已有悔意和感到抱歉。黃雅斌引述求情信指，石禮謙稱雖然和毛孟靜的政治立場不同，但認為她和其他議員交流有利於制訂政策，融樂會一方寫信表揚毛孟靜為少數族裔作出貢獻，學者和街坊亦為她寫信。

在法官陳仲衡和陳慶偉關注下，黃雅斌指辯方接納毛孟靜參與計劃，同時她對計劃有所保留，實際上不會否決預算案。陳慶偉提到有證供指，戴耀廷向毛孟靜諮詢意見，關於計劃有否違法等，黃雅斌表示毛孟靜不是組織者。陳慶偉又問及「國際戰線」，指毛孟靜提到向國際社會求助，黃雅斌稱這不屬控罪內容。

至於辯方大律師阮偉明稱，民協前副主席何啟明獲立法會前議員、民協前主席馮檢基寫信求情，馮讚揚何啟明有遠見，他的眼光不但局限在他所服務的深水埗，他亦希望香港成為更好的地方。阮提及，何倡議保育深水埗主教山配水庫，配水庫其後被認可為歷史建築，冀法庭判他監禁3年以下。

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