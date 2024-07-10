25歲男理大外暴動罪成　申上訴許可被駁回 (12:42)

上訴人鄭太君（25歲、無業）被裁定於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街之間一段彌敦道參與暴動，判囚52個月。

上訴方爭議原審法官未能肯定上訴人被捕的地點，法官彭偉昌和潘敏琦分別提到，警方推進時部分示威者跑至油麻地A1出口外的窄巷，最終213人在封鎖區內拘捕，A1出口附近必定是封鎖區範圍。法官彭寶琴補充，警長將上訴人由碧街帶至臨時羈留區，法庭的解讀是上訴人在碧街被捕，案中無其他資料顯示他於其他地方被截停，再被帶到碧街和羈留區。

上訴方另一爭議是沒有證據顯示上訴人知道該處發生暴動，法官彭偉昌稱案發時理大的衝突已持續近一周，政府多番警告市民不要前往案發地點，「你冇理由唔知發生嚴重暴力衝突」，全港市民皆知道。彭官又指，上訴人若是打算「觀戰」，應出庭作供接受盤問，再由法庭決定是否接納，「但你冇講」。

上訴方一度引同案脫罪被告陳子宏的例子，潘官質疑不能比較，陳身處在地鐵出入口的建築物上蓋，看來非為逃避警察追捕而走到該處，有特別證供，才讓原審法官裁定他只是「好事之徒」。法官彭寶琴並說，根據盧建民案，暴動參與者非必定要有主動行為，只需證明具暴動意圖。三名法官考慮後駁回上訴。