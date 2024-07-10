非中國籍香港永久居民今起可申來往內地通行證　信和黃志祥到場申請讚便利 (12:34)

本報記者今早8時許起，在可辦理申請的香港中旅證件服務港島中心觀察，截至今午約12時，申請通行證的人士約有10多人。

港島中心有兩個櫃檯處理非中國籍香港居民申請相關服務，兩櫃檯今早約9時開始運作。擁新加坡籍的信和集團主席黃志祥、其子女黃敏華及黃永耀今早一同辦理申請，黃志祥申請後稱，措施將對本港帶來極大的裨益，顯示國家在「一國兩制」下對本港的「強烈支持（strong support）」。

信和集團非執行董事的黃敏華則表示，申請通行證過程很方便，一年內最少會到訪內地10次，平時到訪內地時，持護照通關亦不難，「但始終（要）20分鐘，就係差20分鐘」，認為申請通行證後「可以快很多」，令出入境變得更便利。

來自美國、在港已21年的Mr. Ambos就表示，他與內地的廠房有工作上的關係，一周會到內地兩至三日，形容申請通行證「令他的生活更簡易（makes life easier）」。被問到通行證每次只可在內地逗留90日是否足夠，他認為日數規定無問題，解釋指如逗留更長時間，或需在內地繳稅。

另外，有申請人未到入境處申請《〈索取資料申請〉通知書》，未能完成申請程序。英國籍的George Elledge在太太的陪同下到中心提交申請，惟無先向入境處申領通知書，需先辦理相關手續，其妻認為自身有疏忽，因有關規定有列明要到入境處領取證明，認為措施是好事，會尊重有關的規定。