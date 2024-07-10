入境處打擊非法勞工拘11人　部分涉每月收3000元出租外賣平台帳戶 (12:41)

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑表示，涉案香港居民會在外賣平台上開設帳號，再租予非法勞工使用送外賣，外賣員每完成一張單，可從外賣平台獲取20至35元報酬，外賣員帳戶月租約3000元，而雙方如何接觸及借出帳戶將為調查方向。據了解，案件涉及多於一個外賣平台，有出租戶口的香港居民為非華裔人士。

巫泉傑稱，入境處與勞工處聯合行動中，被捕的8名外賣員中，其中3人為印度籍、5人為孟加拉籍，年齡介乎20至45歲，被捕前已提出免遣返聲請。入境處今早再在旺角、油麻地及佐敦拘捕1男2女，年齡介乎19至45歲，均為香港居民，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作，及串謀詐騙外賣平台。

另外，今次案中3名被捕外賣員使用單車、3人使用電動單車送餐，餘下兩人為「步兵」，就使用電動單車涉嫌違反交通法例，將轉介警方跟進。

他稱，外賣平台雖要求外賣員以香港身分證作實名登記並經核實，但有關程序似乎未夠嚴謹，入境處、警方及勞工處已於2024年4月聯絡3間外賣平台，要求加強核實外賣員身份，包括優化人面識別、引入雙重或多重認別、以及凍結可疑帳戶。處方今年1月至7月共拘捕13名從事外賣員的非法勞工，均屬南亞裔男子，同已提出免遣返聲請。

入境處重申，如有人將其外賣員帳戶交予非法勞工使用，即等同協助及教唆非法勞工從事僱傭工作，提醒市民切勿因一時貪念借出帳戶予他人使用。