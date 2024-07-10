廉署去年共接2001宗貪污投訴　98.9%受訪者過去一年內無親身遇貪污 (12:11)

年報亦指出，廉署去年共接獲2001宗與選舉無關的貪污投訴，較2022年增加9%，惟比新冠疫情爆發前的2019年下降13%，稱貪污投訴上升，主要因為香港的經濟活動隨疫情退卻逐漸復常，私營機構的貪污投訴相應增加。公營機構方面，年報稱整體公務員隊伍廉潔奉公，廉署亦為政府部門及公共機構完成65份防貪審查工作報告。

廉政專員胡英明以「飛躍的一年」形容廉署去年的反貪表現，指廉署去年利用香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，與世界各地加強伙伴合作。

廉署投訴委員會去年接19宗投訴按年增 一項指控成立涉言辭無禮

廉政公署事宜投訴委員會今（10日）向立法會提交2023年年報。委員會於2023年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，共涉及47項指控，較去年多6宗投訴；當中一項指控證明屬實，涉及一名助理調查主任，投訴人不滿處理查詢時表現有欠專業，調查後確認該主任言辭無禮不恰當，不過由於涉事人員已離職，廉署未能作出紀律處分。

年報指出，委員會受理的指控中，75%、即35項指控涉及疏忽職守，例如未有全面調查；15%涉及工作程序有不足之處，6%涉及濫用權力，餘下4%指控涉行為不當，例如回答查詢時無禮。委員會於2023年共舉行3次會議，當中15宗、涉及34項指控的投訴已完成調查，有關的調查報告已經委員會審議；其餘4宗、涉及13項指控的投訴在年終時仍在調查中。

指控屬實的個案涉及一名助理調查主任，投訴人致電廉署舉報中心，但未決定是否作貪污舉報，調查發現投訴人在通話中表達不清晰，而涉案廉署人員曾不耐煩地打斷其說話以查問詳情，亦曾表示投訴人如此「經驗豐富」，應到廉署工作，兩人更短暫爭吵。調查確認指控屬實，惟涉案人員已離職，舉報中心則提醒其他人員在處理市民查詢時要表現專業。委員會通過有關評估及建議。