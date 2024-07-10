知識產權署指為適應市場變化擬引入AI數據開採豁免　未有修例時間表冀先集思廣益 (11:36)

許麗珊在港台《千禧年代》強調，文本及數據開採涵蓋不同範疇，在商業應用方面，則包括開發人工智能模式作商業用途、以人工智能進行業務分析，或私人資助人工智能研發項目，認為若排除商業活動，相關豁免範圍比較狹窄。

對於如何保障版權擁有人的利益，許麗珊指豁免需符合國際「三步檢驗標準」，包括豁免限於特別情况、不會與版權擁有人對作品正常利用產生牴觸、豁免不會不合理地損害持有人的合法權益；同時亦會豁免加入條件，例如使用者必須合法取用版權作品、進一步傳播、分發或經銷有關豁免所製成的複製品會受限制，以及版權作品如有特許計劃可供他人應用時，使用者應取得版權擁有人特許。她亦說會考慮讓版權擁有人退出及拒絕人工智能開發時使用其作品，不過是否及如何實行就有待討論。

至於為何未有修例時間表，許麗珊希望先集思廣益，審慎考慮各方面意見，例如版權擁有人、人工智能發展商、知識產權界，以及創意產業方面和創科界等持分者，再確立路向。