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元朗劏房電表箱短路起火　兩人吸人濃煙送院　女住客命危 (18:04)

【18:04更新】今日（10日）凌晨2時許，元朗金輝徑33號金禧樓5樓一劏房單位起火，冒出大量濃煙，多名住客發現報警。消防到場開喉灌救，並協助居民疏散，及後在劏房內救出一名非華裔男子，他吸入濃煙陷於半昏迷，送博愛醫院後再轉送東區醫院進一步治療，另一名居於4樓的54歲姓許女住客吸入濃煙，送院時清醒，經救治後情況危殆。

火警其後救熄，事件中約50名住戶疏散到安全位置。消防經調查，初步懷疑電表箱電線短路，並波及附近雜物。

據一名男住客表示，他住在起火劏房單位對面，當時被濃煙嗆醒，房內已充斥濃煙，發現已有消防及警察在樓下，他曾向樓下呼救，正考慮應否逃生時，有警員稱消防正上樓救援，於是留在單位等候消防，他離開時見對面起火劏房「燒到爛晒」。

另有住客指，起火劏房住有多名非華裔住客，時常有多部電動單車停放在梯間及樓下充電，擔心有火警風險，並曾多次向有關業主投訴。

涉事大廈樓高6層連天台，為一梯四伙，5樓起火單位嚴重熏黑損毀，單位內有至少三間房間，門外放有一輛滑板車及疑似電動單車。有6樓的女住戶表示，凌晨睡夢其間嗅到異味，「我間房都係煙、焗醒咗」，鄰居此時拍門通知樓下發生火警，自己隨即逃生，當時走廊已「大煙都睇唔到」。她說平日已見樓下住戶在門外放有兩部電動單車，「見到都怕」。單位業主陳先生稱，多個房間的木門被煙熏壞，無法關妥，預料要花多天訂門維修。同層另一男住戶說起火單位的南亞裔住戶已在此住了一段時間，曾見他使用及維修單車。

4樓男住戶稱，事發時有消防員拍門協助疏散，當時4樓不算大煙，情況不混亂，疏散速度亦算快，「落樓下避一陣就返」，事後電力供應正常，單位及走廊外亦沒有被熏黑。

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